Крымские спасатели обезвредили три бомбы времен Великой Отечественной

5 Апр 2020 2020-04-05T12:10:47+03:00

Бомбы ликвидировали на полигоне. Фото: МЧС по РК

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Работа спасательных служб не прекращается в карантинный период. Взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны обнаружили сразу в двух точках Крыма.

Так, в селе Курортное Ленинского района нашли авиационную бомба-АО-10 и фугасная авиационная бомба ФАБ-5, в Керчи — осколочная бомба SD-1.

Обезвреживание бомб проводили специалисты отделения пиротехнических работ Специального морского отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым.

Взрывоопасные предметы извлекли, перевезли и уничтожили на специальном полигоне при соблюдении всех необходимых мер безопасности, сообщил Министр чрезвычайных ситуаций РК Сергей Шахов.

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ИСТОЧНИК KP.RU