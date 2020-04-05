2020-04-05T12:10:47+03:00
Происшествия

Крымские спасатели обезвредили три бомбы времен Великой Отечественной

Опасные находки уничтожили на полигоне
Анна БУГОРКОВА
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Бомбы ликвидировали на полигоне. Фото: МЧС по РКБомбы ликвидировали на полигоне. Фото: МЧС по РК
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Работа спасательных служб не прекращается в карантинный период. Взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны обнаружили сразу в двух точках Крыма.

Так, в селе Курортное Ленинского района нашли авиационную бомба-АО-10 и фугасная авиационная бомба ФАБ-5, в Керчи — осколочная бомба SD-1.

Обезвреживание бомб проводили специалисты отделения пиротехнических работ Специального морского отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым.

Взрывоопасные предметы извлекли, перевезли и уничтожили на специальном полигоне при соблюдении всех необходимых мер безопасности, сообщил Министр чрезвычайных ситуаций РК Сергей Шахов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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