За кражу рыболовных снастей крымчанину грозит до пяти лет тюрьмы
Житель Ялты обратился в полицию. У него взломали гараж и похитили рыболовные снасти. Недешевые! Аж 9 тысяч рублей ущерба!
Как выяснило следствие, к краже причастен ранее не судимый 18-летний житель Ялты. Часть украденного оперативники нашли у него дома.
Злоумышленник явился с повинной.
Следственным отделом возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса РФ (кража). Максимальное наказание по этой статье - до пяти лет тюрьмы.
Суда парень ожидает под подпиской о невыезде.
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ИСТОЧНИК KP.RU