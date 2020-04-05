Работа аграрных предприятий Крыма продолжится в бесперебойном режиме

5 Апр 2020 2020-04-05T13:10:38+03:00

Для обеспечения населения продуктами в период режима повышенной готовности

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Работа агропредприятий республики продолжится в бесперебойном режиме, сообщил министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

- Со стороны власти не было и не может быть никаких запретов и ограничительных мер, так как агропромышленный комплекс обеспечивает продуктовую безопасность региона, – подчеркнул Андрей Рюмшин.

В режиме нон-стоп продолжают работать предприятия сельскохозпродукции всех видов, организации сельскохозяйственного машиностроения, а также организации, задействованные в весенне-полевых работах.

Министр сельского хозяйства отметил, что продолжают работать организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости, включая предприятия, которые выпускают материалы, сырье и ингредиенты для их производства.

Предприятия, которые занимаются перевозкой и складскими услугами, также не прекращают своей работы.

Напомним, что ярмарки в Симферополе из-за пандемии коронавируса отменены. Но продовольственные рынки и магазины продолжают работать.

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ИСТОЧНИК KP.RU