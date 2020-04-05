К концу дня в Крыму ожидается шторм

5 Апр 2020 2020-04-05T17:05:30+03:00

Штормовое предупреждение будет действовать два дня Фото: Александр КИРЬЯКОВ

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К концу дня 5 апреля и весь день 6 апреля в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра 17-22 м/с, сообщил министр чрезвычайных ситуаций РК Сергей Шахов.

В Крымском гидрометцентре предупреждают, что сильный ветер может стать причиной возникновения пожара, повреждения или обрыва ЛЭП и линий связи, обрушения рекламных конструкций.

Особо внимательными стоит быть гражданам, которые во время режима самоизоляции пользуются личным транспортом. Возможно увеличение ДТП на дорогах полуострова.

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ИСТОЧНИК KP.RU