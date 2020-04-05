В Крыму табачным лавкам разрешили работать в режиме усиленных мер профилактики
Перечень непродовольственных товаров первой необходимости, которыми можно торговать во время режима повышенной готовности, претерпел изменения. Теперь к нему добавились еще две позиции - табачные изделия и перчатки санитарные. Остальные товары остались без изменений.
Предыдуща редакция указа главы Крыма Сергея Аксенова содержала 23 позиции. При наличии этих товаров в ассортименте торговые точки имели право не приостанавливать деятельность на время введения мер повышенной готовности. В их числе средства гигиены, дезинфекции, спички, зоотовары, дизтопливо и бензин. Одежда, обувь, галантерея, бытовая техника, стройматериалы и прочие непродовольственные товары в перечень не входят.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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