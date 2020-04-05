2020-04-05T22:33:56+03:00
Коронавирус Covid-19

В Крыму табачным лавкам разрешили работать в режиме усиленных мер профилактики

Одежда, обувь, галантерея по прежнему под запретом
Анна КИРИЕНКО
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В товары первой необходимости включены табак и перчатки. Фото: Назаров/facebookВ товары первой необходимости включены табак и перчатки. Фото: Назаров/facebook
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Перечень непродовольственных товаров первой необходимости, которыми можно торговать во время режима повышенной готовности, претерпел изменения. Теперь к нему добавились еще две позиции - табачные изделия и перчатки санитарные. Остальные товары остались без изменений.

Предыдуща редакция указа главы Крыма Сергея Аксенова содержала 23 позиции. При наличии этих товаров в ассортименте торговые точки имели право не приостанавливать деятельность на время введения мер повышенной готовности. В их числе средства гигиены, дезинфекции, спички, зоотовары, дизтопливо и бензин. Одежда, обувь, галантерея, бытовая техника, стройматериалы и прочие непродовольственные товары в перечень не входят.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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