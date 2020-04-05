Режим домашней изоляции в Крыму продлен до 30 апреля

5 Апр 2020 2020-04-05T23:00:19+03:00

С 6 апреля возобновляется учеба в школах и колледжах в дистанционном режиме

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До 30 апреля в Крыму продлен срок режима самоизоляции граждан на дому, если их трудовая деятельность не попадает в перечень из 25 сфер разрешенных к работе. С 6 апреля возобновиться учеба в школе и колледжах, но только в дистанционном режиме.

Изменениями в указ главы Крыма Сергея Аксенова о режиме повышенной готовности продлен до 30 апреля срок отмены бесплатного проезда в общественном транспорте для льготных категорий граждан. Также до мая жители Крыма в возрасте 65+ и страдающие хроническими заболеваниями обязаны не покидать места жительства.

Напомним, с 1 апреля за нарушение санэпидрежима и правил поведения при угрозе ЧС меры административного воздействия усилены до 15-40 тысяч рублей в первом случае и 1-30 тысяч во втором.

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ИСТОЧНИК KP.RU