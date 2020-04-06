Погода в Крыму на 6 апреля: ветрено и тепло до +13

6 Апр 2020 2020-04-06T06:24:44+03:00

На ЮБК температура воздуха днем +10…+12°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

На полуострове в силе штормовое предупреждение

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6 апреля, в понедельник на Крымском полуострове синоптики обещают ветер и небо, затянутое облаками.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами 17-22 м/с. Температура воздуха днем +11…+13°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 13-18 м/с. Температура воздуха днем +10…+12°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, порывы до 18 м/с. Температура воздуха днем +10…+12°.

В Керчи небольшая облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 20 м/с. Температура воздуха днем +8…+10°.

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ИСТОЧНИК KP.RU