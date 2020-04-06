В Минкурортов Крыма придумали, как поддержать туристический бизнес

6 Апр 2020 2020-04-06T09:54:05+03:00

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В Крыму разработали план по сохранению туристической отрасли. Как сообщили в пресс-службе министерства курортов и туризма РК, предполагается послабление налоговой нагрузки и мораторий по аренде госсобственности.

- На уровне региона предлагается рассмотреть возможность послабления в части оплаты имущественного и земельного налога, снижение ставки единого налога по упрощенной системе налогообложения, корректировку системы взаимоотношений с ресурсоснабжающими организациями и мораторий по аренде госсобственности, - говорится в сообщении.

В Минкурортов также уточнили, что все предложения направлены на согласование в Минфин Крыма.

Также в министерстве предложили рассмотреть поддержку туристического бизнеса и на федеральном уровне. Среди таких мер – снижение ставки НДС для гостиничной деятельности, каникулы и отсрочки по федеральным налогам, а также субсидии на погашение части затрат на оплату труда неработающему персоналу, каникулы по выплате процентов и погашению основного долга по кредитным договорам для представителей отрасли.

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ИСТОЧНИК KP.RU