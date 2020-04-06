В Минкурортов Крыма придумали, как поддержать туристический бизнес
В Крыму разработали план по сохранению туристической отрасли. Как сообщили в пресс-службе министерства курортов и туризма РК, предполагается послабление налоговой нагрузки и мораторий по аренде госсобственности.
- На уровне региона предлагается рассмотреть возможность послабления в части оплаты имущественного и земельного налога, снижение ставки единого налога по упрощенной системе налогообложения, корректировку системы взаимоотношений с ресурсоснабжающими организациями и мораторий по аренде госсобственности, - говорится в сообщении.
В Минкурортов также уточнили, что все предложения направлены на согласование в Минфин Крыма.
Также в министерстве предложили рассмотреть поддержку туристического бизнеса и на федеральном уровне. Среди таких мер – снижение ставки НДС для гостиничной деятельности, каникулы и отсрочки по федеральным налогам, а также субсидии на погашение части затрат на оплату труда неработающему персоналу, каникулы по выплате процентов и погашению основного долга по кредитным договорам для представителей отрасли.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU