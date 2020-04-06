Из крымской столицы запустили троллейбусы в Ялту и Алушту
С 6 апреля запустили движение троллейбусов из Симферополя в Алушту и Ялту. Такое решение приняли после большого количества обращений от крымчан, среди которые были и медработники, которым нужно добираться домой и на работу.
КОНКРЕТНО
Отправление из Симферополя в Алушту в 6.00 и 8.00;
Алушта - Симферополь 06.10 и в 08.10;
Алушта - Ялта 06.55 и в 08.00;
Ялта - Алушта 06.40 и в 07.50.
Симферополь - Алушта 18.00 и 20.00
Алушта - Ялта 18.55 и 20.00
Ялта - Алушта 18.40 и 20.10
Алушта - Симферополь 18.10 и 19.50
Билеты можно приобрести у водителей троллейбусов.
В пресс-службе Минтранса РК отметили, что расписание будет в будущем корректироваться согласно нуждам пассажиров. После оно появится на официальном сайте «Крымтроллейбуса».
ИСТОЧНИК KP.RU