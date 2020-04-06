Аксенов: Эта неделя покажет, насколько долгим будет карантин

6 Апр 2020 2020-04-06T10:34:15+03:00

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Наступившая неделя покажет, насколько продолжительным будет период ограничительных мер по распространению коронавирусной инфекции. Если ситуация позволит, сроки режима повышенной готовности в регионе сократят.

- Пик заболеваемости мы еще не прошли, - подчеркнул на заседании оперативного штаба глава Крыма Сергей Аксенов. - До конца недели у нас еще острый период, поэтому итоги буем к выходным подводить. Если эту неделю пройдем успешно, возможно будут дальнейшие послабления.

Последние изменения в указ главы продлили режим самозоляции для крымчан до 30 апреля. Однако если ситуация с заболеваемостью будет стабильная, ограничения будут сняты раньше.

-От нас с вами зависит, насколько длинным будет этот период, - заключил Аксенов.

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ИСТОЧНИК KP.RU