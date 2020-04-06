Крымские полицейские оштрафовали за сутки 73 человека, которые находились на улице

6 Апр 2020 2020-04-06T10:40:45+03:00

У граждан не было веских причин нарушить режим самоизоляции

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Крымские полицейские за сутки составили 73 административных протокола на граждан, которые находились на улице без веских причин во время режима самоизоляции. Об этом на заседании оперативного штаба сообщил заместитель министра внутренних дел по РК Александр Смаглин.

Также правоохранители привлекли к административной ответственности родителей двоих несовершеннолетних, которые гуляли без взрослых.

По итогам рейда обнаружены 10 объектов, работавших в нарушение указа.

- В отношении владельцев составлены материалы, - отметил Смаглин.

Проверили полицейские и 600 человек, получивших предписание соблюдать домашний карантин, все они оказались дома.

- В то же время была выявлена женщина, которая пыталась пересечь границу. В отношении нее составлен протокол, помещена в обсерватор, - сообщил замглавы МВД по РК.

Всего границу с Украиной пересекли за сутки всего 104 человека: 32 на въезд и 72 - на выезд.

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ИСТОЧНИК KP.RU