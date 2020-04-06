В Крыму готовы трудоустроить потерявших работу из-за коронавируса

6 Апр 2020 2020-04-06T11:11:40+03:00

В Центре занятости есть 16 тысяч вакансий

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Крымчан, которые стали безработными из-за ситуации коронавирусом, готовы трудоустроить на предприятия, продолжающие работу.

- У нас на сегодня 16 тысяч вакансий, по которым мы вас можем официально трудоустроить по тем отраслям, которые сегодня работают непрерывно, - сообщила министр труда и социальной защиты Крыма Елена Романовская во время заседания оперативного штаба.

По ее словам, Центры занятости в Крыму работают в штатном режиме.

- В Центрах занятости есть и предварительная запись, они продолжают работать дистанционно. Вы можете обратиться и получить консультацию по услуге постановки на учет как безработный. Это тоже материальное подспорье, - уточнила Елена Романовская.

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ИСТОЧНИК KP.RU