Аксенов уволил главного ветинспектора Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов уволил с должности главного государственного ветеринарного инспектора республики Валерия Иванова. Соответствующий указ опубликовал на официальном сайте правительства РК.
Но этим же документом Аксенов переназначил Иванова на должность председателя Госкомитета ветеринарии Крыма.
- Назначить Иванова Валерия Валерьевича на должность председателя Государственного комитета ветеринарии Республики Крым, освободив от должности председателя Государственного комитета ветеринарии Республики Крым, главного государственного ветеринарного инспектора Республики Крым, - указано в тексте документа.
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ИСТОЧНИК KP.RU