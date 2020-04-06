Аксенов уволил главного ветинспектора Крыма

6 Апр 2020 2020-04-06T11:28:19+03:00

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Глава Крыма Сергей Аксенов уволил с должности главного государственного ветеринарного инспектора республики Валерия Иванова. Соответствующий указ опубликовал на официальном сайте правительства РК.

Но этим же документом Аксенов переназначил Иванова на должность председателя Госкомитета ветеринарии Крыма.

- Назначить Иванова Валерия Валерьевича на должность председателя Государственного комитета ветеринарии Республики Крым, освободив от должности председателя Государственного комитета ветеринарии Республики Крым, главного государственного ветеринарного инспектора Республики Крым, - указано в тексте документа.

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ИСТОЧНИК KP.RU