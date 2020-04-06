Ответственность за дезинфекцию подъездов лежит на управляющих компаниях

6 Апр 2020 2020-04-06T11:26:40+03:00

Забота о здоровье населения в руках самого населения Фото: Анна КИРИЕНКО

Администрации городов тут ни при чем

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Ответственность за дезинфекцию подъездов жилых домов несут управляющие компании.

Об этом на заседании оперативного штаба сообщила вице-премьер правительства Крыма Юлия Жукова.

- Люди зачастую считают, что работы по дезинфекции им должна проводить городская администрация. Хотя ответственным за проведение этих работ является лицо, осуществляющее управление этим многоквартирным домом.

На управляющие организации жалоб практически нет. Они поступают от жильцов, где они же самостоятельно распоряжаются общедомовым имуществом, либо объединились в товарищество. По рекомендации Ропотребнадзора, дезинфицирующим раствором необходимо обрабатывать подъездные двери и ручки, поручни и перила, кнопки домофона и вызова лифта, почтовые ящики. Обработка производится не реже одного раза в два дня.

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ИСТОЧНИК KP.RU