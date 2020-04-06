Крымский парламент из-за коронавируса впервые проведет дистанционное заседание

6 Апр 2020 2020-04-06T12:39:49+03:00

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Государственный совет Республики Крым в понедельник, 6 апреля, проведет сессию дистанционно.

- Проводим заседание Государственного совета, у нас там 28 вопросов [вынесены на рассмотрение], - рассказал спикер крымского парламента Владимир Константинов на заседании оперативного штаба. - Вносим изменения в регламент и будем впервые в истории парламентаризма крымского принимать решение методом сбора подписей. Поэтому в любой момент сможем общаться и принимать решения, не нарушая режим. Такое важное решение принимаем.

Как сообщили КП-Крым в пресс-службе Госсовета, заседание пройдет в закрытом режиме, прессу не приглашают, трансляции тоже не будет. Все решения, принятые депутатами, опубликуют на официальном сайте парламента.

Напомним, в Крыму продлили режим всеобщей самоизоляции до 30 апреля. Глава РК Сергей Аксенов не исключил, что этот срок могут сократить, если количество заболевших коронавирусом не будет увеличиваться.

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ИСТОЧНИК KP.RU