Движение рельсобусов «Керчь - Анапа» прекращено до 18 апреля

6 Апр 2020 2020-04-06T11:43:32+03:00

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Движение рельсобусов по маршруту «Керчь — Анапа» прекращено до 18 апреля. Об этом на заседании оперативного штаба сообщила вице-премьер правительства Крыма Юлия Жукова.

- Вчера вышла публикация в СМИ о якобы возобновлении движения на железнодорожном сообщении «Керчь — Анапа», - отметила вице-премьер. - На самом деле данный маршрут относится к межсубъектовым, а в Краснодарском крае до 18 апреля соблюдается режим жесткой самоизоляции.

Железнодорожное сообщение внутри республики продолжается в ограниченном режиме — по одному оборотному рейсу с утра и вечером на каждом направлении. На такой же режим переходят междугородние троллейбусные рейсы из Симферополя в Алушту и из Алушты в Ялту - по два рейса утром и вечером. В Керчи также возобновлено движение троллейбусов в связи с запуском Керченского металлургического завода.

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ИСТОЧНИК KP.RU