В Симферополе пойман вооруженный кухонным ножом грабитель

6 Апр 2020 2020-04-06T11:47:55+03:00

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В Симферополе полиция поймала серийного вора, который грабил офисы микрозаймов, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Полиция знала о трех случаях ограбления офисов микрозаймов: днем неизвестный открыто, угрожая ножом, воровал деньги. Сумма ущерба составила 230 тысяч рублей.

В итоге преступник был пойман по горячим следам. 22-летний мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за драку и брань с представителем власти.

Полицейским мужчина признался, что все украденные деньги он потратил на собственные нужды. За преступления ему грозит до 10 лет тюрьмы, симферополец арестован.

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ИСТОЧНИК KP.RU