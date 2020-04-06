2020-04-06T11:47:55+03:00
Происшествия

В Симферополе пойман вооруженный кухонным ножом грабитель

Мужчина опустошал кассы офисы микрозаймов
Никита ПОЛЬКО
Поделиться:
Преступника поймали по горячим следам.Преступника поймали по горячим следам.Фото: Анастасия ЖУКОВА
Изменить размер текста:

В Симферополе полиция поймала серийного вора, который грабил офисы микрозаймов, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Полиция знала о трех случаях ограбления офисов микрозаймов: днем неизвестный открыто, угрожая ножом, воровал деньги. Сумма ущерба составила 230 тысяч рублей.

В итоге преступник был пойман по горячим следам. 22-летний мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за драку и брань с представителем власти.

Полицейским мужчина признался, что все украденные деньги он потратил на собственные нужды. За преступления ему грозит до 10 лет тюрьмы, симферополец арестован.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новый медцентр им.Семашко сможет принять больных коронавирусом и пневмонией уже 13 апреля
Вице-премьер Кабанов: Объекты ФЦП развития Крыма не пострадают от режима изоляции
Минстрой Крыма готовится открыть 180 строек
Экипаж яхты «Варвара», прибывшей в Крым из Греции, сможет сойти на берег только после карантина
В Симферополе объявлено штормовое предупреждение
Индекс самоизоляции в Симферополе 6 апреля: Большинство сидит дома
В аэропорту Симферополь отменили 85 процентов рейсов
Симферопольские продавцы отказываются обслуживать покупателей без масок
Крымский парламент из-за коронавируса впервые проведет дистанционное заседание
В Симферополе пойман вооруженный кухонным ножом грабитель
Движение рельсобусов «Керчь - Анапа» прекращено до 18 апреля
Аксенов уволил главного ветинспектора Крыма
Ответственность за дезинфекцию подъездов лежит на управляющих компаниях
В Крыму готовы трудоустроить потерявших работу из-за коронавируса
Крымские школы с этой недели начнут выдавать детям сухие пайки
Отопительный сезон в Крыму продлят на время домашней самоизояции
В Крыму хотят запустить еще три лаборатории для тестов на коронавирус
Крымские полицейские оштрафовали за сутки 73 человека, которые находились на улице
В Крыму выписали еще троих больных коронавирусом
Аксенов: Эта неделя покажет, насколько долгим будет карантин
Из крымской столицы запустили троллейбусы в Ялту и Алушту
В Минкурортов Крыма придумали, как поддержать туристический бизнес
Погода в Крыму на 6 апреля: ветрено и тепло до +13
Режим домашней изоляции в Крыму продлен до 30 апреля
В Крыму табачным лавкам разрешили работать в режиме усиленных мер профилактики
Нотариусы, СТО и стройки многоэтажных домов: Кому еще в Крыму разрешили работать в офлайне
В Минобразе РК рассказали о работе школ и детских садов в режиме самоизоляции
Студенты КФУ с понедельника вернутся на дистанционное обучение
К концу дня в Крыму ожидается шторм