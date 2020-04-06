Симферопольские продавцы отказываются обслуживать покупателей без масок

6 Апр 2020 2020-04-06T12:15:49+03:00

С опаской они относятся и к наличным

Изменить размер текста: A A

В Симферополе продавцы магазинов отказываются обслуживать клиентов, которые приходят без масок.

Как сообщает Крым.24, некоторые даже выгоняют таких покупателей. На ответ, что масок нигде не купить, советуют пошить самостоятельно.

Большинство продавцов работает в перчатках, боясь грязных купюр.

- Кто-то даже в перчатках брать деньги не хочет. Раньше в магазинах были проблемы с бесконтактной оплатой, а сейчас – наоборот, - делится местный житель.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU