В аэропорту Симферополь отменили 85 процентов рейсов
6 апреля авиакомпании в аэропорту Симферополь отменили 85 процентов рейсов. За текущие сутки воздушная гавань примет и отправит всего 6 самолетов, хотя ранее было запланировано 40.
В пресс-службе аэропорта уточнили, что масштабные отмены рейсов зафиксированы на протяжении всего апреля.
Их сокращение связано с рекордным падением пассажиропотока. Он в первые дни месяца уменьшился в пять раз по сравнению с показателями прошлого года.
- К началу новой недели пассажиропоток в 33 крупнейших российских аэропортах снизился на 89 процентов, - добавили в пресс-службе.
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ИСТОЧНИК KP.RU