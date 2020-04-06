2020-04-06T12:44:58+03:00
Общество

В аэропорту Симферополь отменили 85 процентов рейсов

За сутки воздушная гавань примет всего 6 самолетов
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Фото: пресс-служба аэропорта СимферопольФото: пресс-служба аэропорта Симферополь
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6 апреля авиакомпании в аэропорту Симферополь отменили 85 процентов рейсов. За текущие сутки воздушная гавань примет и отправит всего 6 самолетов, хотя ранее было запланировано 40.

В пресс-службе аэропорта уточнили, что масштабные отмены рейсов зафиксированы на протяжении всего апреля.

Их сокращение связано с рекордным падением пассажиропотока. Он в первые дни месяца уменьшился в пять раз по сравнению с показателями прошлого года.

- К началу новой недели пассажиропоток в 33 крупнейших российских аэропортах снизился на 89 процентов, - добавили в пресс-службе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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