2020-04-06T12:59:31+03:00
Общество

В Симферополе объявлено штормовое предупреждение

В городе сильный ветер
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Будьте осторожны, когда выходите из домаБудьте осторожны, когда выходите из домаФото: Евгения ГУСЕВА
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Синоптики предупредили, что на 6 апреля в Симферополе объявление штормовое предупреждение. Ожидается усиление ветра до 20-25 метров в секунду.

Ночью и утром в понедельник температура воздуха опустилась до -1…-4 градусов.

В течение дня осадков не ожидается, переменная облачность. Ночью заморозки до -3 градусов, а днем температура воздуха +13…+15 градусов.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

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