В Симферополе объявлено штормовое предупреждение
В городе сильный ветер
Будьте осторожны, когда выходите из домаФото: Евгения ГУСЕВА
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Синоптики предупредили, что на 6 апреля в Симферополе объявление штормовое предупреждение. Ожидается усиление ветра до 20-25 метров в секунду.
Ночью и утром в понедельник температура воздуха опустилась до -1…-4 градусов.
В течение дня осадков не ожидается, переменная облачность. Ночью заморозки до -3 градусов, а днем температура воздуха +13…+15 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU