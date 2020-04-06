В Симферополе объявлено штормовое предупреждение

6 Апр 2020 2020-04-06T12:59:31+03:00

Будьте осторожны, когда выходите из дома Фото: Евгения ГУСЕВА

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Синоптики предупредили, что на 6 апреля в Симферополе объявление штормовое предупреждение. Ожидается усиление ветра до 20-25 метров в секунду.

Ночью и утром в понедельник температура воздуха опустилась до -1…-4 градусов.

В течение дня осадков не ожидается, переменная облачность. Ночью заморозки до -3 градусов, а днем температура воздуха +13…+15 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU