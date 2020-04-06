Экипаж яхты «Варвара», прибывшей в Крым из Греции, сможет сойти на берег только после карантина

6 Апр 2020 2020-04-06T13:30:26+03:00

Экипаж протестируют на коронавирус и только тогда отпустят по домам

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У крымских берегов ошвартована яхта «Варвара», которая побывала в Греции. Роспотребнадзор отправил всех членов экипажа на карантин.

- Граница ему (капитану. – Ред.) была открыта в Ялте. Специалисты Роспотребнадзора дали все рекомендации по режиму медицинского наблюдения и карантина. На сегодняшний день они (экипаж. – Ред.) находятся на яхте, на берег они не сходят, - рассказала руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская на заседании оперативного штаба. - Но они забывают о том, что динамическое медицинское наблюдение - это не медики сами за собой наблюдают и измеряют температуру. По протоколу им должно быть проведено в обязательном порядке лабораторное исследование, и по заключению врача только они смогут выйти из режима самоизоляции.

Напомним, все граждане РФ, которые прибыли из-за границы, в обязательном порядке должны соблюдать карантин и не имеют права покидать место жительства (или в данном случае – яхту) в течение 14 дней после возвращения в страну. В течение этого времени врачи наблюдают за их состоянием здоровья, берут анализы на коронавирус. Если за две недели никаких признаков инфекции нет, то карантинный режим снимается.

Полиция время от времени навещает граждан, которым положено находиться дома. Нарушителей помещают в обсерватор и штрафуют.

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ИСТОЧНИК KP.RU