Минстрой Крыма готовится открыть 180 строек
Министерство строительства Крыма готовит к запуску 180 строительных площадок. Показатели развития строительной отрасли по итогам года в регионе не должны рухнуть из-за ограничительных мер.
- Перечень объектов который планируется к запуску — 180 объектов, работы на которых в ближайшее время будут возобновлены, - сообщил вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов. - Неделя простоя для стройки — это не мало, но уверен, что в апреле подготовим с генпордячиками наверстывающие графики и все планы на 2020 год реализуем максимальной эффективностью.
По словам вице-премьера, перечень стройплощадок может быть расширен. Согласовывать тот или иной объект будет комиссия Минстроя.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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