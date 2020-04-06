Минстрой Крыма готовится открыть 180 строек

6 Апр 2020 2020-04-06T13:33:05+03:00

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Министерство строительства Крыма готовит к запуску 180 строительных площадок. Показатели развития строительной отрасли по итогам года в регионе не должны рухнуть из-за ограничительных мер.

- Перечень объектов который планируется к запуску — 180 объектов, работы на которых в ближайшее время будут возобновлены, - сообщил вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов. - Неделя простоя для стройки — это не мало, но уверен, что в апреле подготовим с генпордячиками наверстывающие графики и все планы на 2020 год реализуем максимальной эффективностью.

По словам вице-премьера, перечень стройплощадок может быть расширен. Согласовывать тот или иной объект будет комиссия Минстроя.

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ИСТОЧНИК KP.RU