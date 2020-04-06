Моряки Черноморского флота спасли тонущего рыбака в Севастопольской бухте
В Севастопольской бухте моряки корабля «Орск» спасли тонущего рыбка. Его лодка перевернулась из-за сильного порыва ветра, и мужчина оказался в воде.
Как только это произошло, с корабля отправили катер на помощь утопающему.
В результате слаженных действий военнослужащих из воды подняли владельца лодки, 63-летнего мужчину.
- Спасенного доставили на причал ГРЭС и передали бригаде «скорой помощи», - рассказал начальник отдела информационного обеспечения ЧФ, капитан 2 ранга Алексей Рулев.
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ИСТОЧНИК KP.RU