Моряки Черноморского флота спасли тонущего рыбака в Севастопольской бухте

6 Апр 2020 2020-04-06T14:17:13+03:00

После его передали медикам Фото: Галина КОВАЛЕНКО

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В Севастопольской бухте моряки корабля «Орск» спасли тонущего рыбка. Его лодка перевернулась из-за сильного порыва ветра, и мужчина оказался в воде.

Как только это произошло, с корабля отправили катер на помощь утопающему.

В результате слаженных действий военнослужащих из воды подняли владельца лодки, 63-летнего мужчину.

- Спасенного доставили на причал ГРЭС и передали бригаде «скорой помощи», - рассказал начальник отдела информационного обеспечения ЧФ, капитан 2 ранга Алексей Рулев.

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ИСТОЧНИК KP.RU