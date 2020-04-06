2020-04-06T14:28:23+03:00
Коронавирус Covid-19

С 1 мая вводится мораторий стройки в курортных городах Крыма

Исключение - объекты ФЦП
Анна КИРИЕНКО
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На побережье строительство сотановят на период курортного сезона. Фото: Архив КПНа побережье строительство сотановят на период курортного сезона. Фото: Архив КП
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С 1 мая будет введен мораторий на строительство в курортных городах Крыма. Исключения составят объекты по Федеральной целевой программе развития региона и контрактам за бюджетный счет.

- Уверен, что в этом году ничего не изменится, и также будем в курортный сезон с 1 мая по 1 октября в приморских городах, особенно на ЮБК, приостанавливать строительно-монтажные работы, за исключением перечня объектов, которые реализуются по ФЦП и по госкотрактам, - сообщил вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов. - Коммерческие стройки будем останавливать.

Ежегодно власти Крыма вводят мораторий на строительство в курортных городах на период активного сезона отдыха. Муниципалитеты самостоятельно определяют границы запрета, поскольку стройплощадки поодаль курортных зон не досаждают туристам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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