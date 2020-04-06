2020-04-06T16:04:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Следят за здоровьем: Рабочим на трассе «Таврида» каждый день меряют температуру

Если у человека выявят признаки простуды, то его сразу отправят домой
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Фото: пресс-служба АО "ВАД"Фото: пресс-служба АО "ВАД"
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В Крыму продолжается строительство федеральной трассы «Таврида» с соблюдением всех мер предосторожности против коронавируса.

Водителей, машинистов и дорожных рабочих ежедневно проверяют врачи. В случае выявления признаков ОРВИ человека отстранят от работы и отправят домой, там он обратится к врачу. К счастью, на текущий момент таких случаев не зафиксировано.

Но при этом весь административный персонал перевели на удаленную работу.

- Сейчас укладка третьего слоя из ЩМА (щебеночно-мастичный асфальтобетон – прим.Ред.) ведется на первом и третьем этапах трассы. На первом этапе работы идут от первой транспортной развязки «Тавриды», расположенной у военной части. Техника движется в сторону Феодосии. На третьем этапе укладываем асфальтобетон в районе села Пролом Белогорского района Крыма, - рассказал пресс-секретарь крымского строительного управления АО «ВАД» Григорий Назаров.

На данный момент общая готовность трассы составляет 86 процентов. Работы идут по графику.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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