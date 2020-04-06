2020-04-06T14:48:29+03:00
Общество

В Крыму из-за коронавируса отложили запуск экспрессов Керчь – Симферополь и Севастополь – Евпатория

Перевозчик ждет нормализации эпидемиологической обстановки
Анастасия ЖУКОВА
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С экспрессами решили повременитьС экспрессами решили повременитьФото: Анастасия ГОНЧАРОВА
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В Крыму перенесли открытие железнодорожных экспресс-маршрутов КерчьСимферополь и СевастопольЕвпатория. Ранее их планировали запустить 11 апреля, но решили отменить из-за коронавируса.

- Мы следим за эпидемиологической обстановкой на Крымском полуострове. После нормализации ситуации наш обновленный подвижной состав начнет работу на запланированных маршрутах, - рассказывает Алексей Ильиных, генеральный директор Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК), которая является оператором междугородних ж/д перевозок.

Когда стартует движение по новым маршрутам, пока неизвестно, информация оперативно появится на официальном сайте перевозчика.

С начала года электрички и рельсобусы ЮППК перевезли более 650 тысяч пассажиров.

Как сообщалось, до 14 апреля на полуострове отменили 20 рейсов электричек, а также движение рельсобуса Анапа - Керчь, ходившего по Крымскому мосту.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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