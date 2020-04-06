2020-04-06T15:25:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Из-за коронавируса в Крыму запретили партнерские роды

Женские консультации работают в ограниченном режиме
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
Поделиться:
Одним из роддомов перепрофилировали для беременных с подозрением на коронавирусОдним из роддомов перепрофилировали для беременных с подозрением на коронавирусФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Крыму из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции запретили партнерские роды. Кроме того, в ограниченном режиме работают женские консультации и кабинеты акушеров-гинекологов, сообщили в пресс-службе Минздраве Крыма.

Главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии министерства, главврач роддома №1 Дмитрий Беглицэ рассказал, что беременные в телефонном режиме могут получить консультации по вопросам течения беременности.

Как пишет «Крымское информационное агентство», лаборатории работают в штатном режиме, если беременной нужно сдать анализы. Но лучше проконсультироваться со своим врачом и, при возможности, перенести процедуру на 7-10 дней.

Кроме этого, приостановлена деятельность школ матерей и проведение дней открытых дверей.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Медработникам Крыма разрешили не платить за проезд 2 месяца
Следят за здоровьем: Рабочим на трассе «Таврида» каждый день меряют температуру
Крымские волонтеры оказали помощь больше тысячи жителям на самоизоляции
Крым будет просить у государства поддержку для строительной отрасли
Спрос на жилье в Крыму из-за коронавируса упадет на 10-15%
Из-за коронавируса в Крыму запретили партнерские роды
В Крыму из-за коронавируса отложили запуск экспрессов Керчь – Симферополь и Севастополь – Евпатория
С 1 мая вводится мораторий стройки в курортных городах Крыма
Моряки Черноморского флота спасли тонущего рыбака в Севастопольской бухте
Новый медцентр им.Семашко сможет принять больных коронавирусом и пневмонией уже 13 апреля
Вице-премьер Кабанов: Объекты ФЦП развития Крыма не пострадают от режима изоляции
Минстрой Крыма готовится открыть 180 строек
Экипаж яхты «Варвара», прибывшей в Крым из Греции, сможет сойти на берег только после карантина
В Симферополе объявлено штормовое предупреждение
Индекс самоизоляции в Симферополе 6 апреля: Большинство сидит дома
В аэропорту Симферополь отменили 85 процентов рейсов
Симферопольские продавцы отказываются обслуживать покупателей без масок
Крымский парламент из-за коронавируса впервые проведет дистанционное заседание