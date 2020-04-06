Из-за коронавируса в Крыму запретили партнерские роды

6 Апр 2020 2020-04-06T15:25:42+03:00

Одним из роддомов перепрофилировали для беременных с подозрением на коронавирус Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Крыму из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции запретили партнерские роды. Кроме того, в ограниченном режиме работают женские консультации и кабинеты акушеров-гинекологов, сообщили в пресс-службе Минздраве Крыма.

Главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии министерства, главврач роддома №1 Дмитрий Беглицэ рассказал, что беременные в телефонном режиме могут получить консультации по вопросам течения беременности.

Как пишет «Крымское информационное агентство», лаборатории работают в штатном режиме, если беременной нужно сдать анализы. Но лучше проконсультироваться со своим врачом и, при возможности, перенести процедуру на 7-10 дней.

Кроме этого, приостановлена деятельность школ матерей и проведение дней открытых дверей.

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ИСТОЧНИК KP.RU