Из-за коронавируса в Крыму запретили партнерские роды
В Крыму из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции запретили партнерские роды. Кроме того, в ограниченном режиме работают женские консультации и кабинеты акушеров-гинекологов, сообщили в пресс-службе Минздраве Крыма.
Главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии министерства, главврач роддома №1 Дмитрий Беглицэ рассказал, что беременные в телефонном режиме могут получить консультации по вопросам течения беременности.
Как пишет «Крымское информационное агентство», лаборатории работают в штатном режиме, если беременной нужно сдать анализы. Но лучше проконсультироваться со своим врачом и, при возможности, перенести процедуру на 7-10 дней.
Кроме этого, приостановлена деятельность школ матерей и проведение дней открытых дверей.
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ИСТОЧНИК KP.RU