Крым будет просить у государства поддержку для строительной отрасли

6 Апр 2020 2020-04-06T15:38:11+03:00

Строительная отрасль не вошла в число пострадавших от коронавируса. Фото: пресс-служба Минстроя Крыма

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Правительство Крыма разработало меры государственной поддержи для строительной отрасли и надеется на их одобрение в правительстве РФ. Конкретные шаги для помощи застройщикам озвучат уже на этой неделе.

- Мы разработали пакет из 9 мер поддержки - компенсация процентов по кредиту, раскрытие эскроу-счетов, отсрочка по платежам аренды, снижение ставки по НДС и налогу на прибыль, - сообщил вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов. - Все предложения передали в федеральный Минстрой.

Уверенности в одобрении предложений у крымского руководства нет, поскольку строительство не попало в перечень отраслей, пострадавших от коронавируса.

Ситуация прояснится на совещании под председательством курирующего вице-премьера правительства РФ Марата Хуснуллина, которое состоится на этой неделе.

Напомним, вступление в силу с 1 июля 2019 года системы проектного финансирования остановило рынок строительства жилья в Крыму. Застройщик привлекает средства дольщиков на эскроу-счета в банках, не раскрывает их до готовности объекта и сдачи его в эксплуатацию, используя для строительства только кредитный ресурс банка. Но в Крыму с застройщиками работает всего один банк, который смог отработать только 8 проектов из 17 заявок.

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ИСТОЧНИК KP.RU