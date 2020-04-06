2020-04-06T16:24:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Крымские волонтеры оказали помощь больше тысячи жителям на самоизоляции

Они доставляют людям продукты, воду и лекарства
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Фото: Артем СеменовФото: Артем Семенов
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За весь период работы крымские волонтеры оказали помощь больше тысячи жителей, находящимся на самоизоляции.

Людям привозят продукты, лекарства, продукты питания и оплачивают счета ЖКХ.

- Важной стала и адресная помощь медработника. К примеру, Красногвардейский районный совет один из первых взял на себя транспортировку докторов и медработников в больницу, - отметила председатель комитета по вопросам здравоохранения Госсовета РК Анна Рубель.

Кроме того, круглосуточно работает «горячая линия».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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