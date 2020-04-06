Крымские волонтеры оказали помощь больше тысячи жителям на самоизоляции
За весь период работы крымские волонтеры оказали помощь больше тысячи жителей, находящимся на самоизоляции.
Людям привозят продукты, лекарства, продукты питания и оплачивают счета ЖКХ.
- Важной стала и адресная помощь медработника. К примеру, Красногвардейский районный совет один из первых взял на себя транспортировку докторов и медработников в больницу, - отметила председатель комитета по вопросам здравоохранения Госсовета РК Анна Рубель.
Кроме того, круглосуточно работает «горячая линия».
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ИСТОЧНИК KP.RU