Медработникам Крыма разрешили не платить за проезд 2 месяца

6 Апр 2020 2020-04-06T15:59:41+03:00

Льготы распространяются и на другие профессии

Изменить размер текста: A A

Медицинские работники, а также сотрудники Роспотребнадзора и социальной сферы могут пользоваться городским и пригородным общественным транспортом бесплатно. Правда, только до 1 июня 2020 года.

Согласно документу, который 6 апреля принял Государственный Совет РК, работники медучреждений, социальные работники и сотрудники крымского управления Роспотребнадзора получают право на льготный проезд в общественном транспорте.

- Меры социальной поддержки предоставляются на основании справки работодателя, - уточняется в документе.

- Со среды (8 апреля, - Ред.) все эти категории уже могут бесплатно пользоваться нашим пассажирским транспортом, - заявила министр труда и социальной защиты Елена Романовская.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU