2020-04-06T15:59:41+03:00
Общество

Медработникам Крыма разрешили не платить за проезд 2 месяца

Льготы распространяются и на другие профессии
Никита ПОЛЬКО
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Ранее власти отменили льготный проезд для населения.Ранее власти отменили льготный проезд для населения.Фото: Никита ПОЛЬКО
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Медицинские работники, а также сотрудники Роспотребнадзора и социальной сферы могут пользоваться городским и пригородным общественным транспортом бесплатно. Правда, только до 1 июня 2020 года.

Согласно документу, который 6 апреля принял Государственный Совет РК, работники медучреждений, социальные работники и сотрудники крымского управления Роспотребнадзора получают право на льготный проезд в общественном транспорте.

- Меры социальной поддержки предоставляются на основании справки работодателя, - уточняется в документе.

- Со среды (8 апреля, - Ред.) все эти категории уже могут бесплатно пользоваться нашим пассажирским транспортом, - заявила министр труда и социальной защиты Елена Романовская.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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