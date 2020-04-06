2020-04-06T17:28:32+03:00
Общество

В Севастополе за неделю подорожала капуста

В целом ситуация с ценами в городе стабильна
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Севастополе за неделю подорожала капуста, молоко, яйца и сахар. Однако в целом ситуация с ценами в городе стабильна. Об этом сообщил начальник Главного управления потребительского рынка и лицензирования Вадим Кирпичников.

По его словам, больше всего за неделю - на 8% - выросла в цене капуста. Также подорожали молоко (на 3,3%), яйца (2,3%), сахар (1,1%), пшено (0,9%), печенье (2,3%), картофель (1,8%), лук (1,3%), яблоки (3, 9%).

При этом некоторые продукты подешевели, передает ForPost. Так, говядина упала в цене на 1,5 %, рыба - на 0,6%, рис - на 5.95%, гречка - на 5,1%, мука - на 0,5%, крупа овсяная - на 10%, морковь - на 2,5%.

Также Вадим Кирпичников прокомментировал высокие цены на имбирь и лимоны в городе.

- Безусловно, за эту неделю мы в социальных сетях получали негативные отзывы по двум направлениям - это действительно лимоны и действительно имбирь. Напомню, что они не находятся в перечне социально значимых, - сказал глава управления.

По его словам, лимоны в город завозят из Китая, Аргентины и Турции, а имбирь - из Китая. Также Кирпичников сообщил, что информация о ценах на имбирь передана в УФАС, чтобы там приняли меры реагирования.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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