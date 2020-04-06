2020-04-06T19:29:51+03:00
Происшествия

На рынке «Привоз» в Симферополе произошел пожар

Площадь возгорания составила 25 квадратных метров [фото]
Елена ИЛЬНИЦКАЯ
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Фото: Пресс-служба МЧС по РК.Фото: Пресс-служба МЧС по РК.
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На оптово-розничном рынке «Привоз» в столице Крыма в понедельник тушили пожар.

Сигнал спасатели получили в 15.35. По прибытии на место, сотрудники МЧС установили, что загорелись деревянные поддоны, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Республики Крым.

- Пожар ликвидировали в 16.00. Его площадь составила 25 кв. метров. К тушению привлекались две единицы техники и 10 человек личного состава, – отметили в ведомстве.

Угроза распространения огня по территории рынка отсутствовала.

При этом в руководстве рынка «Привоз» корреспонденту КП-Крым заявили, что никаких возгораний на территории торговой площадки не было.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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