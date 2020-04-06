2020-04-06T19:18:50+03:00
Происшествия

Мужчина 15 минут спасал 2-летнего сына, который поперхнулся курагой

Пока скорая ехала на вызов, врач давал указания как реанимировать малыша
Никита ПОЛЬКО
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Спасти ребенка врачам не удалось.Спасти ребенка врачам не удалось.Фото: Анастасия ЖУКОВА
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В подмосковном поселке Лесной Городок утром 4 апреля во время семейного завтрака 2-летний мальчик поперхнулся и стал задыхаться. Ребенка с ложечки кормила мать.

Отец сразу же бросился звонить в скорую и сообщил медикам, что его сын подавился кусочком кураги и теперь задыхается.

Пока бригада медиков была в пути, врач службы спасения по громкой связи объяснял отцу, какие действия нужно предпринять для спасения ребенка. Мужчина 15 минут выполнял все указания. Но прибывшие на место врачи констатировали смерть ребенка, пишет kp.ru.

Как пояснили врачи полицейским, кусочек кураги попал ребенку в разветвление бронхов, в связи с чем спасти его не представлялось возможным.

В настоящее время Следственный Комитет по Одинцово проводит проверку по факту смерти 2-летнего ребенка. Оперативникам предстоит выяснить все обстоятельства случившего.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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