Крымских медиков начали проверять на коронавирус в детской инфекционке
Лаборатория Республиканской детской клинической больницы начала проводить исследования на коронавирус с 6 апреля.
Как сообщили в пресс-службе крымского Минздрава, эти исследования будут проходить медицинские работники, чья деятельность связана с риском заболевания.
Чтобы пройти проверку не обязательно иметь симптомы ОРВИ и гриппа.
- Проведение исследований в этой лаборатории, не только помощь Роспотребнадзору, но и действенная мера, направленная на обеспечение безопасности медицинских работников, - отметил профильный министр Игорь Чемоданов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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