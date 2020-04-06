Крымских медиков начали проверять на коронавирус в детской инфекционке

6 Апр 2020 2020-04-06T19:32:16+03:00

Это поможет не допустить распространения инфекции

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Лаборатория Республиканской детской клинической больницы начала проводить исследования на коронавирус с 6 апреля.

Как сообщили в пресс-службе крымского Минздрава, эти исследования будут проходить медицинские работники, чья деятельность связана с риском заболевания.

Чтобы пройти проверку не обязательно иметь симптомы ОРВИ и гриппа.

- Проведение исследований в этой лаборатории, не только помощь Роспотребнадзору, но и действенная мера, направленная на обеспечение безопасности медицинских работников, - отметил профильный министр Игорь Чемоданов.

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ИСТОЧНИК KP.RU