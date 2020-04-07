Погода в Крыму на 7 апреля: ветер и тепло до +14
7 апреля на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение - синоптики обещают сильный ветер.
- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с, местами 20-25 м/с. Температура воздуха днем +12…+14°, - сообщили в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Прогноз погоды по Севастополю: малооблачно. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха днем +11…+13°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с, порывы 20-25 м/с. Температура воздуха днем +13…+15°.
В Керчи без осадков. Ветер северо-восточный ночью 10-15 м/с, днем 12-17 м/с. Температура воздуха днем +10…+12°.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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