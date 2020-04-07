2020-04-07T06:34:14+03:00
Общество

Погода в Крыму на 7 апреля: ветер и тепло до +14

На полуострове в силе штормовое предупреждение
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Поделиться:
На полуострове переменная облачность.На полуострове переменная облачность.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Изменить размер текста:

7 апреля на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение - синоптики обещают сильный ветер.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с, местами 20-25 м/с. Температура воздуха днем +12…+14°, - сообщили в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Прогноз погоды по Севастополю: малооблачно. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха днем +11…+13°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с, порывы 20-25 м/с. Температура воздуха днем +13…+15°.

В Керчи без осадков. Ветер северо-восточный ночью 10-15 м/с, днем 12-17 м/с. Температура воздуха днем +10…+12°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Погода в Крыму»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ГИБДД Крыма из-за коронавируса переходит в режим онлайн
Пьяный крымчанин на иномарке устроил ночные гонки с полицией и врезался в ограждение кладбища
В Крыму поймали мошенника, выманившего 2 миллиона рублей
Погода в Крыму на 7 апреля: ветер и тепло до +14
Крымских медиков начали проверять на коронавирус в детской инфекционке
Мужчина 15 минут спасал 2-летнего сына, который поперхнулся курагой
На рынке «Привоз» в Симферополе произошел пожар
Из-за коронавируса бурение входа в пещеру Таврида отложили
В Севастополе за неделю подорожала капуста
Медработникам Крыма разрешили не платить за проезд 2 месяца
Следят за здоровьем: Рабочим на трассе «Таврида» каждый день меряют температуру
Крымские волонтеры оказали помощь тысяче жителей полуострова на самоизоляции
Крым будет просить у государства поддержку для строительной отрасли
Спрос на жилье в Крыму из-за коронавируса упадет на 10-15%
Из-за коронавируса в Крыму запретили партнерские роды
В Крыму из-за коронавируса отложили запуск экспрессов Керчь – Симферополь и Севастополь – Евпатория
С 1 мая вводится мораторий стройки в курортных городах Крыма
Моряки Черноморского флота спасли тонущего рыбака в Севастопольской бухте
Новый медцентр им.Семашко сможет принять больных коронавирусом и пневмонией уже 13 апреля
Вице-премьер Кабанов: Объекты ФЦП развития Крыма не пострадают от режима изоляции
Минстрой Крыма готовится открыть 180 строек
Экипаж яхты «Варвара», прибывшей в Крым из Греции, сможет сойти на берег только после карантина
В Симферополе объявлено штормовое предупреждение
Индекс самоизоляции в Симферополе 6 апреля: Большинство сидит дома
В аэропорту Симферополь отменили 85 процентов рейсов
Симферопольские продавцы отказываются обслуживать покупателей без масок
Крымский парламент из-за коронавируса впервые проведет дистанционное заседание