В Крыму поймали мошенника, выманившего 2 миллиона рублей

7 Апр 2020 2020-04-07T09:25:45+03:00

Мужчина с подельниками вымогал деньги у родителей жителя Алушты

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Осенью 2014 года трое мошенников - двое мужчин и женщина - узнали о жителе Алушты, которого привлекли к уголовной ответственности за сбыт наркотиков.

Преступники решили «утешить» родителей правонарушителя и предложили помощь (конечно, за определенную сумму), так как один из них якобы работал в правоохранительных органах.

Аппетиты подельников росли. Они пообещали семье подсудимого, что смогут решить вопрос об отмене их сыну уголовной ответственности. Сумма «помощи» обошлась жертвам в более чем 2 миллиона рублей.

Двоих мошенников задержали сотрудники ФСБ, преступники получили реальные тюремные сроки.

Третий, 39-летний гражданин Украины, находился в розыске. Правоохранители задержали его в феврале 2020 года. Расследование уголовного дела завершено, теперь мужчина пойдет под суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU