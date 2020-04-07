В Крыму поймали мошенника, выманившего 2 миллиона рублей
Осенью 2014 года трое мошенников - двое мужчин и женщина - узнали о жителе Алушты, которого привлекли к уголовной ответственности за сбыт наркотиков.
Преступники решили «утешить» родителей правонарушителя и предложили помощь (конечно, за определенную сумму), так как один из них якобы работал в правоохранительных органах.
Аппетиты подельников росли. Они пообещали семье подсудимого, что смогут решить вопрос об отмене их сыну уголовной ответственности. Сумма «помощи» обошлась жертвам в более чем 2 миллиона рублей.
Двоих мошенников задержали сотрудники ФСБ, преступники получили реальные тюремные сроки.
Третий, 39-летний гражданин Украины, находился в розыске. Правоохранители задержали его в феврале 2020 года. Расследование уголовного дела завершено, теперь мужчина пойдет под суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU