Пьяный крымчанин на иномарке устроил ночные гонки с полицией и врезался в ограждение кладбища

7 Апр 2020 2020-04-07T09:34:33+03:00

Гонка закончилась, когда иномарка влетела в ограждение кладбища. Фото: МВД по РК

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Сотрудники ДПС всю ночь ловили пьяного водителя на территории села Горностаевка Ленинского района Крыма.

Полицейские заметили белый автомобиль Audi A8 без номерных знаков. Водитель не реагировал на требования об остановке и пытался скрыться от погони, разъезжая по темным извилистым улицам села на скорости 100 километров в час.

Машина повредила несколько заборов местных жителей и врезалась в столб ограждения кладбища. Сотрудники полиции задержали 35-летнего жителя села в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Сельчанину за вождение в пьяном виде и повреждение чужих заборов грозит лишение прав и серьезные штрафы.

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ИСТОЧНИК KP.RU