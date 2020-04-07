Пьяный крымчанин на иномарке устроил ночные гонки с полицией и врезался в ограждение кладбища
Сотрудники ДПС всю ночь ловили пьяного водителя на территории села Горностаевка Ленинского района Крыма.
Полицейские заметили белый автомобиль Audi A8 без номерных знаков. Водитель не реагировал на требования об остановке и пытался скрыться от погони, разъезжая по темным извилистым улицам села на скорости 100 километров в час.
Машина повредила несколько заборов местных жителей и врезалась в столб ограждения кладбища. Сотрудники полиции задержали 35-летнего жителя села в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Сельчанину за вождение в пьяном виде и повреждение чужих заборов грозит лишение прав и серьезные штрафы.
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ИСТОЧНИК KP.RU