ГИБДД Крыма из-за коронавируса переходит в режим онлайн

7 Апр 2020 2020-04-07T09:50:59+03:00

Граждане могут связаться с сотрудниками дистанционно

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В режиме всеобщей самоизоляции из-за коронавируса подразделения управления ГИБДД МВД по Республике Крым прекратили личный прием граждан.

Крымчане могут отправить обращение письменно через почтовые отделения или в электронной форме на сервис «Прием обращений граждан и обращений» аппаратно-программного комплекса «Официальный интернет сайт МВД России».

Межрайонные отделения регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД МВД по РК оказывают услуги только в электронном виде через «Единый портал государственных и муниципальных услуг» с 31 марта 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU