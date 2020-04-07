ГИБДД Крыма из-за коронавируса переходит в режим онлайн
В режиме всеобщей самоизоляции из-за коронавируса подразделения управления ГИБДД МВД по Республике Крым прекратили личный прием граждан.
Крымчане могут отправить обращение письменно через почтовые отделения или в электронной форме на сервис «Прием обращений граждан и обращений» аппаратно-программного комплекса «Официальный интернет сайт МВД России».
Межрайонные отделения регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД МВД по РК оказывают услуги только в электронном виде через «Единый портал государственных и муниципальных услуг» с 31 марта 2020 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU