2020-04-07T10:19:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Следователи пришли в крымскую гостиницу, где принимали туристов во время карантина

Владельца отеля грозит штраф и закрытие
Никита ПОЛЬКО
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Следователи пришли в гостиницу с проверкой.Следователи пришли в гостиницу с проверкой.Фото: Анастасия ЖУКОВА
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Несмотря на запрет принимать туристов на время карантина, одна из гостиниц в южнобережном поселке Кореиз принаняла постояльцев. За это руководство отеля попало под проверку Следственного комитета.

В пресс-службе надзорного ведомства сообщили, что следователи и полиция, а также сотрудники Роспотребнадзора устанавливают круг общения заселившихся граждан, пишет Крымское информационное агентство.

Также ведется работа по пресечению подобных нарушений совместно с местной администрацией Ялты.

Напомним, что по указу главы Крыма всем средствам размещения в республике запрещено заселять отдыхающих до 1 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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