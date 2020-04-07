Следователи пришли в крымскую гостиницу, где принимали туристов во время карантина
Несмотря на запрет принимать туристов на время карантина, одна из гостиниц в южнобережном поселке Кореиз принаняла постояльцев. За это руководство отеля попало под проверку Следственного комитета.
В пресс-службе надзорного ведомства сообщили, что следователи и полиция, а также сотрудники Роспотребнадзора устанавливают круг общения заселившихся граждан, пишет Крымское информационное агентство.
Также ведется работа по пресечению подобных нарушений совместно с местной администрацией Ялты.
Напомним, что по указу главы Крыма всем средствам размещения в республике запрещено заселять отдыхающих до 1 июня.
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ИСТОЧНИК KP.RU