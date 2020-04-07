2020-04-07T10:24:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Под наблюдением медиков в Крыму находятся почти три тысячи человек

Тяжелых больных нет
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Фото: пресс-служба Минздрава РКФото: пресс-служба Минздрава РК
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В Крыму на данный момент под медицинским наблюдением находятся 2900 человек. Об этом сообщил на заседании оперативного штаба министр здравоохранения РК Игорь Чемоданов.

- Снято с наблюдения 88 человек, поставлено - 52. Под динамическим наблюдением - 2817 человек, в стационарах - 61, выписано - 5, поступил один, - доложил министр.

В обсерваторах на данный момент находятся 22 гражданина. В больницах продолжают лечение 16 человек.

К счастью, тяжелых больных нет.

Кстати, 6 апреля в республике уже запустили государственную лабораторию, где проводятся тесты на коронавирусную инфекцию. Чемоданов отметил, что анализы начинают брать у медицинских работников, которые находились в контакте с заболевшими.

Напомним, за сутки в Крыму зарегистрировали еще один случай заболевания коронавирусом. Это женщина, которая прилетела из Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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