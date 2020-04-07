7 Апр 2020 2020-04-07T10:22:27+03:00

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За сутки границу Крыма с Украиной пересекли 57 человек. Поток со стороны Украины значительно уменьшился, сообщил начальник Погрануправления ФСБ по Крыму Сергей Станкевич.

- За сутки пересекли границу 57 человек. Из них 35 человек – через пункт пропуска «Джанкой», 19 – через «Армянск» и три через «Перекоп», - сообщил Сергей Станкевич.

Напомним, Напомним, въезд иностранцев в Крым был ограничен 18 марта. 23 марта пассажиропоток в пунктах пропуска на границе с Украиной сократился почти в 20 раз, а 31 марта границу пересекли 96 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU