В Ялте заработает обсерватор для подозрительных на коронавирус
В Ялте 7 апреля начнет работать обсерватор для подозреваемых на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил в ходе оперативного штаба министр здравоохранения РК Игорь Чемоданов.
- Также уже посмотрели вторую часть обсерватора в Евпатории, там все практически готово к приему больных.
В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов подчеркнул, что нужно обратить внимание на наличие в резерве масок, перчаток и защитных костюмов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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