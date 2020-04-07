В Ялте заработает обсерватор для подозрительных на коронавирус

7 Апр 2020 2020-04-07T10:31:59+03:00

В достаточном объеме должны быть маски и перчатки Фото: Михаил ПАТЛИС

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В Ялте 7 апреля начнет работать обсерватор для подозреваемых на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил в ходе оперативного штаба министр здравоохранения РК Игорь Чемоданов.

- Также уже посмотрели вторую часть обсерватора в Евпатории, там все практически готово к приему больных.

В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов подчеркнул, что нужно обратить внимание на наличие в резерве масок, перчаток и защитных костюмов.

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ИСТОЧНИК KP.RU