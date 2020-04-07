2020-04-07T10:31:59+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ялте заработает обсерватор для подозрительных на коронавирус

Он откроется 7 апреля
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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В достаточном объеме должны быть маски и перчаткиВ достаточном объеме должны быть маски и перчаткиФото: Михаил ПАТЛИС
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В Ялте 7 апреля начнет работать обсерватор для подозреваемых на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил в ходе оперативного штаба министр здравоохранения РК Игорь Чемоданов.

- Также уже посмотрели вторую часть обсерватора в Евпатории, там все практически готово к приему больных.

В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов подчеркнул, что нужно обратить внимание на наличие в резерве масок, перчаток и защитных костюмов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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