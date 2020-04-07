Пресс-секретарь Аксенова назначена на должность первого замминистра информации
Первым заместителем министра информации и связи Крыма назначена бывший пресс-секретарь главы республики Сергея Аксенова.
Распоряжение о назначении на пост первого замминистра Екатерины Немчиновой подписал председатель крымского правительства Юрий Гоцанюк.
Следует напомнить, что пресс-секретарем Аксенова Екатерина Немчинова проработала с 2014 года.
- За прошедшие годы пройдено очень много. Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым – это прекрасный профессиональный коллектив, с которым мы работали больше шести лет, - написала новоназначенный замминистра в своем Facebook.
Отдельно заметим, что теперь возглавлять пресс-службу Сергея Аксенова будет Анна Ченская.
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ИСТОЧНИК KP.RU