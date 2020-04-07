2020-04-07T12:43:08+03:00
Политика

Пресс-секретарь Аксенова назначена на должность первого замминистра информации

Кресло Екатерины Немчиновой заняла Анна Ченская
Никита ПОЛЬКО
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Фото: Екатерина Немчинова/FacebookФото: Екатерина Немчинова/Facebook
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Первым заместителем министра информации и связи Крыма назначена бывший пресс-секретарь главы республики Сергея Аксенова.

Распоряжение о назначении на пост первого замминистра Екатерины Немчиновой подписал председатель крымского правительства Юрий Гоцанюк.

Следует напомнить, что пресс-секретарем Аксенова Екатерина Немчинова проработала с 2014 года.

- За прошедшие годы пройдено очень много. Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым – это прекрасный профессиональный коллектив, с которым мы работали больше шести лет, - написала новоназначенный замминистра в своем Facebook.

Отдельно заметим, что теперь возглавлять пресс-службу Сергея Аксенова будет Анна Ченская.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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