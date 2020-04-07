В небе над Крымом прошел крестный ход во здравие и спокойствие

7 Апр 2020 2020-04-07T10:48:14+03:00

Так священнослужители внесли свою лепту в борьбу с коронавирусом [фото]

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Епископ Ялтинский Нестор и епископ Бахчисарайский Каллиник в сопровождении духовенства Симферопольской и Крымской епархии совершили воздушный Крестный ход над полуостровом.

В небе над республикой пронесли ковчег с мощами святого Луки архиепископа Крымского, святого Гурия Таврического, святого Николая Чудотворца и чудотворную икону Божией Матери «Всех Скорбящих Радость (Крымская)».

Также во время Крестного хода было совершено молитвенное пение Акафистов Пресвятой Богородицы, сообщили в пресс-службе Симферопольской и Крымской епархии.

Крестный ход прошел для благословления всех жителей Крыма на здравие, спокойствие и усиленную молитву о избавлении от губительного поветрия и смертельной заразы.

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ИСТОЧНИК KP.RU