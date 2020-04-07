За сутки через блокпост на Крымском мосту не пустили 15 автомобилей
За прошедшие сутки пересечь Крымский мост не смогли 15 автомобилей. Причину поездки на полуостров автовладельцы и их пассажиры объяснить не смогли.
- Еще 18 автомобилей на убытие завернули, - сообщил замначальника полиции МВД в РК Александр Смаглин. - Причин для выезда не было.
В среднем за сутки по мосту через Керченский пролив проходит около 2,5 тысячи автомобилей. Действуют два блокпоста, где водителям необходимо предоставить документы, подтверждающие необходимость въезда или выезда - регистрация по месту жительства, наличие недвижимости, родственников.
Грузоперевозчики оформляют справку по форме, удостоверяющую наличие грузополучателя в Крыму.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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