2020-04-07T11:13:24+03:00
Общество

Родные долго скрывали: Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

У певицы диагностировали обширную двустороннюю пневмонию
Никита ПОЛЬКО
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Фото: СОЦСЕТИФото: СОЦСЕТИ
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Надежду Бабкину, которая находится в одной из частных клиник Москвы, ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

Надежда Бабкина была госпитализирована 1 апреля. Близкие почти шесть дней скрывали информацию о госпитализации 70-летней артистки.

Ей диагностировали обширную двустороннюю пневмонию. Два анализа на коронавирус дали отрицательный результат. Тревогу медиков вызывает то, что клиническая картина болезни при этом «абсолютно коронавирусная».

Врачи утверждают, что состояние певицы хоть и тяжелое, но стабильное, имеет положительную динамику. Вероятность благополучного выздоровления высока, пишет kp.ru.

В состояние медикаментозной комы врачи решили ввести Бабкину для более эффективной работы аппарата искусственной вентиляции легких. Близкие Надежды Георгиевны заверили, что у нее не было контактов ни с кем, у кого мог быть коронавирус.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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