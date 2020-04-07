2020-04-07T11:17:42+03:00
Коронавирус Covid-19

В Центр занятости начали обращаться крымчане, работающие за зарплату в конверте

Они остались без работы и средств на фоне ситуации с распространением коронавируса
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Центр занятости Крыма на фоне ситуации с коронавирусом начали обращаться крымчане, которые работали без оформления трудовых отношений.

- На вчерашний день центрами занятости Республики Крым было оказано 2822 консультации. Из них 2319 в телефонном режиме, 58 человек обратились лично. В подавляющем числе обращаются граждане, которые работали без оформления трудовых отношений. И вследствие прекращения работы предприятия оказались без каких-либо средств к существованию, - сообщила министр труда и социальной защиты Елена Романовская.

По ее словам, за 6 апреля было трудоустроено 43 человека. Также министр отметила, что на сегодняшний день в Крыму зафиксировано 15 273 вакантных рабочих мест.

- Работы у нас хватает. В Крыму на одного претендента приходится два вакантных места. В Симферополе, например, 11 вакансий на одного соискателя, в Ялте – 8. В селах, конечно, ситуация сложнее, - отмечает Романовская.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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