«Закрывать границы недопустимо»: Премьер Мишустин раскритиковал глав регионов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подверг критике действия губернаторов, которые решили закрыть границы регионов. Премьер заявил, что подобные меры недопустимы.
Мишустин напомнил, что президент дал главам регионов дополнительные полномочия, чтобы они могли определить для своих территорий оптимальный режим ограничительных мероприятий. Но речи о закрытии регионов на замок не шло.
Мишустин призвал губернаторов «не путать региональные полномочия с федеральными» и заметил, что «любые действия должны быть адекватными», пишет kp.ru.
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ИСТОЧНИК KP.RU