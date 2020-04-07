На Крым идут заморозки: Объявлено штормовое предупреждение

7 Апр 2020 2020-04-07T12:57:41+03:00

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В Крыму ожидаются заморозки. По данным местного МЧС, в ближайшие дни температура воздуха на полуострове опуститься до -6 градусов.

Так, ночью и утром 8, 9 и 10 апреля в степных и предгорных районах на поверхности почвы и в воздухе ожидаются заморозки.

При такой температуре есть вероятность гибели сельскохозяйственных культур, а также распустившихся почек ранних косточковых культур. Не исключены и аварии на объектах ЖКХ.

Заметим, что последние два дня - 6 и 7 апреля - в Крыму наблюдается усиление ветра до 25 метров в секунду.

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ИСТОЧНИК KP.RU