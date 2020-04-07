Участниц реалити-шоу, которое снималось в Крыму, внесли в базу «Миротворца»

7 Апр 2020 2020-04-07T15:28:57+03:00

Это сериал про девушек в российской армии

Изменить размер текста: A A

В базу украинского сайта «Миротворец» внесли участниц реалити-шоу «Солдатки», которое снималось в Севастополе.

В нем показана жизнь 12 девушек в российской армии, они на протяжении двух месяц проходят боевую подготовку в одной из воинских частей города-героя.

Создатели скандального украинского сайта приписали девушкам «сознательное нарушение украинской границы» для того, чтобы проникнуть в «захваченный оккупантами Крым». Кроме этого, их обвиняют в «участии в пропагандистских мероприятиях России».

- Участницы шоу незаконно пересекли административную границу, а это должно быть наказано минимум запретом на въезд на территорию Украины, - выразил мнение в Facebook экс-военнослужащий ВСУ Александр Грамарчук (Гром).

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите наWhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU