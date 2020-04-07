Участниц реалити-шоу, которое снималось в Крыму, внесли в базу «Миротворца»
В базу украинского сайта «Миротворец» внесли участниц реалити-шоу «Солдатки», которое снималось в Севастополе.
В нем показана жизнь 12 девушек в российской армии, они на протяжении двух месяц проходят боевую подготовку в одной из воинских частей города-героя.
Создатели скандального украинского сайта приписали девушкам «сознательное нарушение украинской границы» для того, чтобы проникнуть в «захваченный оккупантами Крым». Кроме этого, их обвиняют в «участии в пропагандистских мероприятиях России».
- Участницы шоу незаконно пересекли административную границу, а это должно быть наказано минимум запретом на въезд на территорию Украины, - выразил мнение в Facebook экс-военнослужащий ВСУ Александр Грамарчук (Гром).
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ИСТОЧНИК KP.RU